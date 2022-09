Maremma azzurra: il centrodestra stravince e “succhia” voti soprattutto ai 5 stelle

GROSSETO – Il centrodestra ha vinto in Italia così come nella provincia di Grosseto. Questo in Maremma era avvenuto anche nel 2018, ma nelle ultime elezioni politiche il dato è ancora più marcato, sia in termini di percentuali ottenute a livello provinciale e comunale, sia in termini di comuni conquistati. Ad oggi la provincia di Grosseto si colora totalmente di blu tranne che nel Comune di Monterotondo Marittimo, in cui il centrosinistra continua ad avere la meglio. Qui la coalizione guidata da Enrico Letta ottiene il 43,5%, mentre quella a trazione Giorgia Meloni il 32,2%. Ma a Monterotondo, a differenza della coalizione “rossa”, che in quattro anni e mezzo avanza di 0,5 punti percentuali, quella “blu” guadagna 8,6 punti percentuali.

Cambiano colore rispetto al 2018 i Comuni di Massa Marittima e Montieri, che passano in mano al centrodestra. In entrambi i casi non si nota un’importante emorragia di consensi nel centrosinistra, quanto una crescita consistente del centrodestra, che, dunque, nel 2022 “succhia” voti principalmente al Movimento 5 stelle. A Massa Marittima il centrosinistra perde l’1,8% dei voti, mentre il centrodestra guadagna l’8,8%. A Montieri la Coalizione di Letta avanza di 0,5 punti percentuali mentre quella di Meloni 10,8.

L’unica perdita consistente di voti (ovvero superiore al 5%) del centrosinistra tra il 2018 ed il 2022 si osserva nel Comune di Isola del Giglio, dove perde il 14,5% dei consensi. A livello provinciale, invece, il M5s scende di oltre 15 punti percentuali.

Quali sono i comuni maremmani in cui il centrodestra stravince, conquistando la maggioranza assoluta dei voti? A Roccalbegna e Campagnatico la coalizione di centrodestra supera il 60% dei voti (rispettivamente 61,6% e 60,6%). Sopra al 50% anche a Capalbio (52,7%), Castiglione della Pescaia (50,1%), Cinigiano (55,4%), Civitella Paganico (54,5%), Isola del Giglio (59,5%), Magliano in Toscana (51,8%), Manciano (51,7%), Orbetello (51,1%), Seggiano (52,8%) e Sorano (51,1%).

A guadagnare maggiormente, comunque, è il non voto: l’astensionismo aumenta in tutti i comuni di quasi 10 punti percentuali. Il Comune di Isola del Giglio e quello di Roccalbegna sono i più astensionisti della provincia (al Giglio vota il 59% degli aventi diritto a Roccalbegna il 59,6%). Roccalbegna, rispetto al 2018, mobilita l’11,5% in meno dell’elettorato. L’astensionismo, cresciuto ovunque, aumenta di oltre 10 punti percentuali anche a Capalbio (13,1%), Castel del Piano (11,3%), Gavorrano (13,2%), Manciano (10%), Orbetello (10,2%), Roccastrada (12,8%), Santa Fiora (12,3%), Scarlino (13,3%), Seggiano (11,9%), Sorano (10,8%).

Di seguito le percentuali di voto per centrodestra, centrosinistra e votanti comune per comune.

Arcidosso

Cdx 46,0% (nel 2018 37,6%)

Csx 26,7% (nel 2018 27,0%)

Votanti 62,9% (nel 2018 72,4%)

Campagnatico

Cdx 60,6% (nel 2018 49,2%)

Csx 20,2% (nel 2018 24,9%)

Votanti 67,8% (nel 2018 77,3%)

Capalbio

Cdx 52,7% (nel 2018 41,5%)

Csx 25,1% (nel 2018 26,4%)

Votanti 62,9% (nel 2018 76,0%)

Castel del Piano

Cdx 49% (nel 2018 38,1%)

Csx 29,2% (nel 2018 31,7%)

Votanti 62,9% (nel 2018 74,2%)

Castell’Azzara

Cdx 44,6% (nel 2018 32,6%)

Csx 34,3% (nel 2018 36,5%)

Votanti 64,2% (nel 2018 70,2%)

Castiglione della Pescaia

Cdx 50,1% (nel 2018 41,4%)

Csx 25,7% (nel 2018 26,5%)

Votanti 66,1% (nel 2018 74,9%)

Cinigiano

Cdx 55,4% (nel 2018 46,2%)

Csx 24,7% (nel 2018 29,7%)

Votanti 63,7% (nel 2018 71,9%)

Civitella Paganico

Cdx 54,5% (nel 2018 43,9%)

Csx 27,8% (nel 2018 31,2%)

Votanti 66% (nel 2018 75,9%)

Follonica

Cdx 42,5% (nel 2018 33,9%)

Csx 31,6% (nel 2018 30,1%)

Votanti 68,2% (nel 2018 77,0%)

Gavorrano

Cdx 43,7 (nel 2018 32,9%)

Csx 32,0% (nel 2018 30,0%)

Votanti 60,9% (nel 2018 74,1%)

Grosseto

Cdx 45,9% (nel 2018 37,7%)

Csx 28,0% (nel 2018 28,1%)

Votanti 66,5% (nel 2018 76,2%)

Isola del Giglio

Cdx 59,5% (nel 2018 47,9%)

Csx 21,0% (nel 2018 35,5%)

Votanti 59% (nel 2018 59,8%)

Magliano in Toscana

Cdx 51,8% (nel 2018 42,5%)

Csx 27,9% (nel 2018 29,0%)

Votanti 67,7% (nel 2018 77,2%)

Manciano

Cdx 51,7% (nel 2018 39,4%)

Csx 26,4% (nel 2018 26,2%)

Votanti 64,1% (nel 2018 74,1%)

Massa Marittima

Cdx 41,7% (nel 2018 32,9%)

Csx 33,4% (nel 2018 35,2%)

Votanti 66,3% (nel 2018 76%)

Monte Argentario

Cdx 51,5% (nel 2018 39,3%)

Csx 24,4% (nel 2018 22,2%)

Votanti 62,3% (nel 2018 71,0%)

Monterotondo Marittimo

Cdx 32,3% (nel 2018 23,6%)

Csx 43,5% (nel 2018 43,0%)

Votanti 73,7% (nel 2018 79,8%)

Montieri

Cdx 41,8% (nel 2018 31%)

Csx 35,2% (nel 2018 34,7%)

Votanti 68,8% (nel 2018 76,1%)

Orbetello

Cdx 51,1% (nel 2018 40,5%)

Csx 25,4 % (nel 2018 28%)

Votanti 65,8% (nel 2018 76%)

Pitigliano

Cdx 44,2% (nel 2018 31,5%)

Csx 30,3% (nel 2018 27,4%)

Votanti 67,0% (nel 2018 76,5%)

Roccalbegna

Cdx 61,6% (nel 2018 47,7%)

Csx 15,6% (nel 2018 19,7%)

Votanti 59,6% (nel 2018 71,1%)

Roccastrada

Cdx 43,7% (nel 2018 33,7%)

Csx 32,6% (nel 2018 33,8%)

Votanti 62,2% (nel 2018 75%)

Santa Fiora

Cdx 44,6% (nel 2018 36,9%)

Csx 30,4% (nel 2018 29,2%)

Votanti 63,4% (nel 2018 75,7%)

Scansano

Cdx 49,6% (nel 2018 40,7%)

Csx 26,5% (nel 2018 27,7%)

Votanti 64,5% (nel 2018 73,2%)

Scarlino

Cdx 46,3% (nel 2018 28,7%)

Csx 28,9% (nel 2018 24,7%)

Votanti 63,6% (nel 2018 77%)

Seggiano

Cdx 52,8% (nel 2018 40,7%)

Csx 27% (nel 2018 28,9%)

Votanti 61,2% (nel 2018 73%)

Semproniano

Cdx 46,4% (nel 2018 40,4%)

Csx 34,2% (nel 2018 31,7%)

Votanti 67,9% (nel 2018 71,1%)

Sorano

Cdx 51,1% (nel 2018 36,1%)

Csx 25,0% (nel 2018 22,8%)

Votanti 64,2% (nel 2018 75%)