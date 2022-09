Grandi numeri per il triathlon a Marina di Grosseto, ecco i vincitori delle due prove

MARINA DI GROSSETO – Numeri importanti per l’atteso ritorno del triathlon a Marina di Grosseto, che ha fatto registrare 500 presenze con 400 atleti che tra sabato e domenica hanno colorato il lungomare e le zone limitrofe in un tripudio di entusiasmo e voglia di competere nonostante il clima avverso.

Proprio le condizioni meteorologiche hanno reso più dura la prova dei triatleti che alla fatica dei chilometri a nuoto, in bici e a corsa hanno dovuto sommare quella di fronteggiare mare mosso, vento e pioggia battente.

L’organizzazione targata SBR3 Sports & Events, con la partnership di Estra, Conad e Banca Tema, è riuscita però ad assicurare l’assistenza idonea affinché tutto potesse svolgersi in totale sicurezza e lo ha fatto anche grazie all’impegno dei tanti volontari tra i quali gli studenti dell’Istituto Fossombroni di Grosseto con i suoi professori.

La prova del sabato su distanza Olimpica (1,5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa), che è stata trasformata in duathlon per effetto delle proibitive condizioni del mare, ha comunque regalato spettacolo con la vittoria in campo maschile dell’atleta laziale Luca Taschin ed in quello femminile della torinese Alessandra Derme; tra i grossetani i migliori sono stati Claudio Tondini, Bruno Pirrotta e Giovanni Gasparini.

Migliori le condizioni della domenica con la prova di nuoto svolta ma ugualmente ardua a causa dei frangenti da superare. Sulla distanza Sprint sono scesi in campo gli atleti più veloci con il successo di Dogá Erman della Cus Pro Patria Milano tra le donne e dell’atleta azzurro della nazionale under23 Michele Bortolamedi tra gli uomini: tra i maremmani si sono distinti Davide Catalano ed Alessandro Agnoletti.

Ora la SBR3, con i suoi partner istituzionali RiESCo, Spirulina e Antiflamme, comincia la sua attivitá di Triathlon per bambini e ragazzi tra i 5 ed i 18 anni per avvicinare proprio i piú giovani a questo sport attraverso il gioco (info 3481026978, sbr3triathlon@gmail.com).