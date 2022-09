Da sabato stop alle mascherine sui mezzi pubblici: ecco dove resta l’obbligo

GROSSETO – Domani, venerdì 30 settembre, è l’ultimo giorno in cui sarà obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici. Dopo due anni e mezzo, quindi, non sarà più necessario indossare il dispositivo di protezione, ad eccezione delle strutture sanitarie, dove la mascherina resterà obbligatoria per almeno altri 30 giorni.

L’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 è quindi in vigore fino a domani, 30 settembre, su autobus; metropolitane; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni interregionali (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità); mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale e scuolabus.

Il ministero alla Salute ha invece deciso che per un altro mese la mascherina sarà necessaria per entrare nelle strutture sanitarie, per tutelare le persone più fragili. Roberto Speranza ha infatti deciso di prorogare di 30 giorni l’obbligo di usare le mascherine per chi entra in ospedali, ambulatori e Rsa.