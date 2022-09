Calcio a otto, primo torneo giovanile firmato Csen e Fossombroni

GROSSETO – Iscrizioni aperte per il primo torneo di calcio a otto giovanile. L’evento è organizzato dall’Asd Fossombroni in collaborazione con lo Csen Grosseto. Da tempo Csen e Asd Fossombroni collaborano dal punto di vista scolastico e sportivo. L’iniziativa, riservata ai nati nel 2008, 2009, 2010 e 2011, serve a incentivare la pratica sportiva tra i più giovani. La partecipazione è riservata a maschi e femmine che rientrino nelle fasce di età dagli 11 ai 14 anni.

L’evento sportivo verrà disputato sul campo in sintetico della Csen, situato nella cittadella dello studente di Grosseto. Le iscrizioni sono aperte anche ad associazioni sportive, parrocchie, scuole e gruppi di ragazzi che abbiano voglia di divertirsi e mettersi in gioco praticando sport. Per info su iscrizioni, regolamenti e svolgimento del torneo, è possibile contattare il referente Antonio Carlotta al 340 9352327.