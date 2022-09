Appuntamento in ospedale ma la visita non risulta, Asl: «Accertamento per capire cosa è successo»

GROSSETO – È in corso la verifica della Asl in merito al disservizio in cui è incappato un anziano paziente, la cui prenotazione non risultava e che ha dunque dovuto attendere molte ore per ricevere la prestazione (ve ne abbiamo dato notizia QUI).

«In merito alla segnalazione all’Urp (Ufficio per le relazioni con il pubblico) dell’uomo, l’Azienda informa che è in corso un accertamento interno a seguito del quale sarà fornita una risposta dettagliata al paziente».

«L’Azienda provvederà a verificare e risolvere eventuali criticità che possano essere emerse nella comunicazione tra le diverse strutture coinvolte al fine di migliorare il servizio».