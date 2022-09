Allerta meteo: domani scuole chiuse. Ecco dove

ORBETELLO – Allerta meteo arancione in tutta la Toscana del sud e anche in provincia di Grosseto fino alle 7 di domani mattina, venerdì 30 settembre.

In forma precauzionale alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani. Tra questi per il momento c’è il comune di Orbetello e il comune di Capalbio.

«A titolo cautelativo – si legge nella nota del Comune di Orbetello – con ordinanza n 148 del 29/09/2022 il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per il giorno 30 settembre 2022. Ricordiamo che per le emergenze collegate all’evento è attivo il seguenti numero di Protezione civile 0564.861100».

«È stata disposta con un’ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Capalbio, per domani, venerdì 30 settembre. – così si legge nel comunicato del comune – La decisione è stata adottata a seguito dell’avviso di criticità e allerta meteo per codice arancione, dalle ore 18:00 di giovedì 29 settembre 2022 alle ore 07:00 di venerdì 30 settembre 2022, emesso dal centro funzionale regionale per temporali forti e pioggia con rischio idraulico al reticolo minore.

L’amministrazione comunale invita a prestare la massima attenzione in caso di fenomeni intensi.

Qui trovate i dettagli dell’allerta meteo: LINK