Vivarelli Colonna pensa a nuovi assessori: «Rossi e Petrucci valore aggiunto. Ci sarà fase transitoria»

GROSSETO – La giunta di Antonfrancesco Vivarelli Colonna avrà due nuovi assessori. L’elezione in parlamento di Fabrizio Rossi, vicesindaco e assessore “pesante” di Fratelli d’Italia, e di Simona Petrucci, una degli amministratori più apprezzati dal sindaco, porterà dei cambiamenti anche a livello grossetano.

Un passaggio di consegne che avverrà nei prossimi mesi e sarà sicuramente completato prima della fine del 2022. Rossi e Petrucci quindi lasceranno il posto a due nuovi assessori, di concerto e in accordo con sindaco e coalizione.

A confermare la sua intenzione, ma anche quella di Fratelli d’Italia, è stato lo stesso sindaco che stamattina ha incontrato nel suo ufficio i giornalisti. «Sono molto contento dell’esito elettorale, sono stato sempre al fianco della coalizione di centrodestra. Sono contento che la popolazione italiana abbia fatta una scelta netta e che possiamo definire unica nella storia del Paese.. Per quanto mi riguarda rimango al comando della coalizione in modo saldo con l’obbiettivo di migliorare sempre e lavorare per la città. Grosseto con queste due presenze in Parlamento, con Rossi alla Camera e Pertrucci al Senato, fa un salto in avanti, perché la presenza di due assessori della mia giunta in parlamento è soltanto un arricchimento per la città e per il territorio».

Le politiche hanno portato un risultato molto positivo per Fratelli d’Italia e il centrodestra a Grosseto, dove il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 33%, ma l’idea iniziale del sindaco, espressa in una nostra intervista prima delle elezioni, resta sempre la stessa: difficile se non impossibile ricoprire un ruolo da parlamentare e da assessore contemporaneamente. Per questo sono già iniziati i confronti per dare un nuovo slancio alla giunta.

Il sindaco sta pensando a due nuovi assessori: un percorso che ha già avviato di concerto e insieme a Fratelli d’Italia. «Il risultato eccezionale raggiunto da Fratelli d’Italia – dice il sindaco – ci spinge a lavorare per dare a questa forza politica il peso che gli elettori le hanno dato. Quando sceglieremo i nuovi assessori, non solo saranno di Fratelli d’Italia e sarà il partito ad indicarli, anche al di fuori del gruppo degli eletti in consiglio, ma cercheremo di distribuire le deleghe che i due attuali assessori hanno adesso, sempre nell’ambito di Fratelli d’Italia».

Intanto tra le decisioni più probabili c’è quella che riguarda il vicesindaco: quasi sicuramente sarà Bruno Ceccherini a ricoprire il ruolo di vice Vivarelli Colonna. «È quello che ho pensato, ma vediamo poi quello che decideremo insieme al partito».

Un’altra certezza riguarda le deleghe: non ci sarà un rimpasto tra gli altri assessori né ci sarà un nuovo assetto: il numero degli assessori distribuiti dopo le elezioni amministrative rimarrà quello attuale: tre assessori per Fratelli d’Italia (di cui una donna), tre assessori per la Lega, due assessori per la lista Vivarelli Colonna Sindaco, un assessore per Forza Italia.

Sul futuro in politica del sindaco invece Vivarelli Colonna ha le idee chiare. «È la politica che ha bisogno di me, non io della politica. Io resto un civico e resto al servizio della città di Grosseto. Qui c’è molto da fare: ci sono duecento milioni di euro da portare e spendere in questo territorio e cambiare per sempre il volto di questa città».