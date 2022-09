Ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso

MONTIERI – L’uomo che si era perso nei boschi di Montieri è stato ritrovato. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco.

L’uomo è stato individuato e recuperato in buone condizioni dall’elisoccorso della Regione Toscana e trasportato direttamente all’ospedale di Grosseto per i controlli sanitari.

L’80enne era con un amico alla ricerca di funghi in una zona boscata e impervia. Si è perso dopo essersi separato dall’amico e non era più raggiungibile con il telefono cellulare. Non vedendolo tornare, l’amico aveva fatto scattare le operazioni di ricerca.

Nella zona sono intervenuti il nucleo cinofili, il nucleo dedalo (il sistema di ricerca segnali telefonici) proveniente dal comando di Prato e l’Unità di Comando Locale dal comando di Livorno, dal quale sono state dirette e gestite le operazioni di ricerca.