Muore dopo l’incidente in moto: comunità in lutto

GROSSETO – Ha lottato per un mese tra l’ospedale di Siena e quello di Grosseto, dove era stato trasferito dopo il grave incidente in moto. Non ce l’ha fatta Christian Milli, l’uomo di 43 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in sella alla propria moto.

L’uomo era rimasto gravemente ferito la sera del 29 agosto alla rotonda di via Senese, come vi avevamo raccontato in questo articolo.

Milli era stato trovato intorno alle 21.40 sdraiato per terra privo di conoscenza.

I soccorritori l’avevano rianimato e trasportato in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia. Durante la notte le sue condizioni si erano aggravate ed è stato trasferito con elisoccorso Pegaso 2 alle Scotte di Siena. In seguito l’uomo era stato di nuovo trasferito a Grosseto al Misericordia, dove è morto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Polizia stradale.