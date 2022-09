La Uisp in cerca di istruttori Isef, ecco come candidarsi

GROSSETO – La Uisp cerca istruttori per i corsi di attività fisica adattata. Il comitato di Grosseto vuole rinforzare la sua squadra con laureati in scienze motorie o diplomati Isef, che abbiano le competenze necessarie per far parte dell’importante progetto Afa. L’attività fisica adattata è promossa dalla Regione Toscana e dalla Asl e la Uisp, attraverso i suoi istruttori, ne è parte fondamentale. Si tratta di programmi di esercizio fisico, non sanitari, ma svolti in gruppo, pensati per una serie di condizioni croniche. Sono rivolti principalmente alle persone anziane o a coloro che abbiano patologie pregresse, perché il movimento e la socializzazione possano aiutare sia a livello fisico che mentale.

La selezione degli istruttori riguarda tutta la provincia di Grosseto, in particolare la zona del Monte Amiata (comuni di Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Castell’Azzara, Semproniano).

Per chi fosse interessato, è possibile inviare la propria candidatura o eventuali domande al seguente indirizzo email: presidenza.grosseto@uisp.it . Per informazioni è invece possibile contattare la segreteria Uisp, al numero 0564417756.