Il Grifone rialza la testa, Ponsacco espugnata e primi punti stagionali

GROSSETO – Primo risultato utile stagionale per il Grosseto, che spezza una serie nera fatta di quattro sconfitte, Coppa inclusa, facendo registrare un secco 3-0 in casa della meglio classificata Mobilieri Ponsacco. In particolare, giornata stellare per il giovane Rotondo, autore di una doppietta e bravo a sbloccare il match, appena al 5′. Partenza grintosa per i biancorossi, al tiro anche con Bramati e in altre occasioni puniti col cartellino giallo. Il Ponsacco comincia a pungere dopo il quarto d’ora, ma Diogo Gil è attento. Al 41′ rigore per gli unionisti per fallo in area, con Tripicchio che non sbaglia dal dischetto: il suo bolide vale lo 0-2. A inizio ripresa ancora Rotondo in vista con il tocco dello 0-3, mentre i locali non riescono ad impostare azioni efficaci. Ancora al tiro Tripicchio e poi Luzzetti, ma il risultato non cambia più.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Franco, Lici, Fratini, De Vito, Patronelli, Remorini, Bardini, Nieri, Carli, Baggiani. A disposizione: Sbrana, Zaccagnini, Lunghi, Marcucci, Regoli, Rossi, Bellucci, Calvigioni, Vanni. All. Bozzi.

GROSSETO: Diogo Gil, Veronesi, Bruno, Martino, Ciolli, Cipolletta, Battistoni, Bramati, Scaffidi, Tripicchio, Rotondo. A disposzione: Di Bonito, Panza, Scognamiglio, Columbu, Carannate, Tiberi, Cauterucci, Mirzoyan, Luzzetti. All. Liguori.

ARBITRO: Nigro di Prato; assistenti Giovanardi di Terni e Ben Boubaker di Foligno.

RETI: 5′ e 4′ st Rotondo, 42′ (rig.) Tripicchio.