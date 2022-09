Colpo di scena: Marco Simiani eletto. È un nuovo deputato del Pd

GROSSETO – Marco Simiani ce l’ha fatta. Candidato come secondo nel listino della Camera dei Deputati per il Partito democratico, Simiani è stato eletto. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa sul sito del ministero dell’Interno (www.eligendo.it): di fatto il partito democratico elegge cinque parlamentari nei listini proporzionali della Toscana e tra questi c’è proprio Marco Simiani che secondo un primo calcolo dei quozienti, nella giornata di ieri, era stato dato per escluso.

Adesso invece, dopo l’assegnazione e l’aggiustamento dei seggi previsti dalla legge, Simiani è stato eletto.

«E dopo giorni da cardiopalma – scrive Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd – posso annunciare a tutti (a questo punto ufficialmente) che Marco Simiani è stato eletto alla Camera dei Deputati. La Maremma continuerà ad avere un rappresentante in parlamento per i prossimi 5 anni».

Con l’elezioni di Marco Simiani sale a tre il numero di parlamentari che rappresenteranno la Maremma a Roma: Fabrizio Rossi e Simona Petrucci per Fratelli d’Italia e Marco Simiani appunto per il Partito Democratico.