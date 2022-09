“Bright Night”: a Grosseto torna la notte degli ricercatori

GROSSETO – Venerdì 30 settembre si terrà nel centro storico di Grosseto la diciassettesima edizione di Bright Night- la Notte Europea dei Ricercatori – l’iniziativa promossa e co-finanziata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca.

Bright è l’acronimo di Brilliant Reserchers Inpact on Growth Health and Trust in research (I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca); i temi al centro dell’evento saranno tutti i campi della scienza, della cultura, della sostenibilità sociale e ambientale in riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Notte dei Ricercatori rappresenta un punto d’incontro in cui i cittadini e l’Università dialogano, si integrano per celebrare insieme la Ricerca; infatti mai come in questo momento storico la trasmissione della conoscenza e la comunicazione dei risultati conseguiti dai ricercatori si rivelano imprescindibili per una corretta informazione sull’attuale stato delle cose, sulla consapevolezza e sul comportamento della società.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano il Dipartimento Scienze Storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, insieme al Polo espositivo delle Clarisse e all’Archivio delle tradizioni storiche popolari della Maremma celebreranno la Notte dei Ricercatori; questo il programma, nelle varie sedi: in transumanza. Comunità, vie e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia.

Giardino dell’Archeologia, via Ginori 43 – il programma:

h 16,00-20,00 – Mostra diffusa “In transumanza. comunità, vie e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia.”

Dalle h 16,00 – Laboratorio “Tessere la lana dalla preistoria al medioevo”, a cura del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma – MAAM e del Laboratorio di Archeologia sperimentale – LArS del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali – DSSBC con Pamphile

Dalle h 16,30 – “Vita da pastore da Omero a Columella” lettura di testi classici sul tema della vita pastorale, a cura del Laboratorio di Preistoria del DSSBC

Dalle h 17,00 – Speech e laboratorio “Greggi, cani e pastori. Storie di transumanza raccontate dall’archeozoologo”, a cura di Matteo Penco, del Laboratorio di Preistoria del DSSBC

h 21,15 – Spettacolo di teatro-musica “Far finta di esser Gaber”, a cura di Teatro dello Sbaglio in collaborazione con Teatro Studio di Grosseto.

Ingresso a pagamento. Per Info: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com

La mostra continua con approfondimenti

Museolab Città di Grosseto e Collezione Etnografica Ferretti, Via Vinzaglio 27 Polo Culturale Le Clarisse

h 16,00-20,00 – Visita tematica con audio-video su “Le vie della transumanza dall’Uccellina all’Appennino” e interviste ai Pastori transumanti del secolo scorso, a cura del Laboratorio di Preistoria del DSSBC e dell’Archivio delle tradizioni popolari di Maremma. Per info: 0564 441110, museolab@unisi.it

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma – MAAM, Piazza Baccarini

h.18,00 – Presentazione della collana “I Quaderni del MAAM”

I° volume “Materiali per Marsiliana d’Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini”, Mariagrazia Celuzza, Andrea Zifferero

II° volume “Roselle. La domus presso l’anfiteatro”, Maurizio Michelucci

III° volume “La collezione Guidi del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma”, Lionello Morandi. Il volume è stato realizzato con il cofinanziamento del Consiglio Regionale della Toscana. Per Info: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com.

Inoltre al Polo Culturale Le Clarisse dalle 16,00-18,00 gli eventi del Progetto ScArti per valorizzare l’arte del riciclo e del recupero dei materiali di scarto. Per prenotare il laboratorio per bambini : 0564 488066-67, prenotazioni.clarisse@gmail.com

Le attività sono in collegamento con l’evento di Bright Night “Un Parco di ricerche – la ricerca nel Parco” organizzato dal Museo di Storia Naturale della Maremma sulle ricerche del Parco Regionale della Maremma. Orario: 17:00 – 21.00, Strada Corsini 5, Grosseto.

Le iniziative sono a ingresso libero se non diversamente indicato.

www.bright-night.it, www.dssbc.unisi.it, www.polouniversitariogrosseto.it