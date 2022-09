A Grosseto il Festival internazionale Danza e Coreografia: concorsi, laboratori e attività culturali

GROSSETO – Grosseto si prepara ad ospitare il 3° Festival Internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto 2022.

Saranno tre giorni, dal 30 ottobre all’1 novembre, dedicati alla danza in tutte le sue forme, durante i quali verranno svolte attività culturali, concorsi e laboratori tenuti da maestri illustri di fama internazionale per arricchire la propria formazione professionale e scoprire la capacità di confrontarsi con altri condividendo spazi, luoghi e tempi comuni. Chiuderà l’evento un Gran Galà al Teatro Moderno con ospiti internazionali.

La direzione artistica della kermesse targata Acsi Danza è affidata a Dino Carano e Domenico Saracino.

«Dopo un lungo stop forzato dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria – spiega Domenico Saracino – vogliamo tornare con la grande Danza a Grosseto. Sarà un grosso impegno, che vedrà il coinvolgimento dell’intera città, un appuntamento che conferma la dedizione del territorio per l’arte della Danza, quella di qualità. Nelle passate edizioni del Festival abbiamo avuto nomi importanti come Luciana Savignano e Giuseppe Picone, Stephen Delattre, Fabio Crestale, Mario Piazza, Matteo Levaggi, Steve La Chance, Laura Comi, Ranko Yokoyama. Quest’anno abbiamo puntato ancora più in alto perché vogliamo che i ragazzi possano tornare a condividere sul palco, attraverso la danza, la loro passione, il lavoro, i loro sogni e i loro traguardi».

La giuria del Festival è presieduta da Frederic Olivieri, direttore del Dipartimento Danza e della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala. Le iscrizioni al concorso, suddiviso nelle categorie Allievi, Juniors, Seniors e nelle sezioni Classico, Neoclassico, Passo a due, Modern, Contemporaneo, Hip Hop – Urban Style, Composizione Coreografica, sono già aperte. Il regolamento è consultabile dal sito www.festivaldanzagrosseto.com.

Fanno parte del corpo docente artisti come Paola Vismara, docente di Tecnica Classica Punte e Repertorio della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, i coreografi internazionali Matteo Levaggi, Arianna Benedetti, Simone Ginanneschi, Jaqueline Bulnés, docente internazionale di Tecnica Graham e Limon.

Il 3° Festival Internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto 2022, che gode del patrocinio del Comune di Grosseto, non sarà solo studio e lavoro ma anche appuntamenti culturali per parlare di danza e conoscerla attraverso coloro che ne sono stati protagonisti. Aurora Marsotto, scrittrice e critica di danza, presenterà un libro sulla vita di Carla Fracci; ospite d’onore del Gran Galà sarà il Maestro Franco Miseria, coreografo e regista Rai, che riceverà un Premio speciale alla carriera e racconterà la sua esperienza di scrittore presentando il libro autobiografico “Dance. Volevo essere Ringo Starr”.

La città è già in moto per l’organizzazione. «Vorrei ringraziare – dice ancora Domenico Saracino – le strutture ricettive, alberghiere e di ristorazione, della nostra città che si sono rese disponibili nell’offrire convenzioni e sconti per i ragazzi partecipanti al concorso. Grazie anche al Liceo Coreutico che collaborerà mettendo a disposizione la propria sala per i laboratori. In cambio noi daremo loro la possibilità di studiare gratuitamente con questi maestri di fama internazionale e di esibirsi poi al Gran Galà.Una comunità che vive con interesse, che riceve, che ospita, che offre opportunità di crescita e di incontro; questo è il nostro Festival Internazionale Danza e Coreografia città di Grosseto».

Per informazioni:

info.festivaldanzagr@gmail.com

Tel. 349 55 54 175

www.festivaldanzagrosseto.com