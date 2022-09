Visitare l’isola di Montecristo: ci sono ancora posti liberi per il 23 ottobre

ISOLA DI MONTECRISTO – Chi non è ancora andato all’isola di Montecristo o non è riuscito ancora a prenotarsi può farlo perché si sono resi disponibili alcuni posti domenica 23 ottobre, con partenza da Piombino Marittima (scalo a Porto Azzurro); una visita che consiste in un’escursione trekking con Guida Parco nella natura incontaminata e nei nuovi allestimenti museali recentemente rinnovati.

Per chi non sa come si fa ad andare a Montecristo ecco come funziona:

Il calendario delle visite guidate viene messo a disposizione dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano ogni anno verso gennaio o febbraio e i posti si esauriscono quasi subito data la enorme richiesta e la limitatezza dei posti destinati alle visite turistiche ( circa 1700 i restanti sono riservati alle scuole).

Per il 2022 comprendeva 23 date. Di queste 21 prevedevano la partenza dal porto di Piombino (Livorno) con scalo a Porto Azzurro (isola d’Elba) e 2 da Porto Santo Stefano (Grosseto) con scalo a Giglio Porto. Capita che per annullamenti dovuti al meteo o disdette alcuni posti rimangano liberi. Quindi invitiamo ad approfittare di questa opportunità

Prima di prenotare, è necessario leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questa pagina per essere preparati a questa visita in un ambiente selvaggio ed esclusivo: https://www.parcoarcipelago.info/montecristo/

Dopo essersi informati, si può procedere alla prenotazione online che si completa con il pagamento con carta di credito.

E a disposizione comunque per ogni informazione l’ufficio info park al numero 0565 908231