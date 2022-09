Via Mameli al buio da due settimane: «È pericolosa»

GROSSETO – Da circa due settimane via Goffredo Mameli, a Grosseto, è al buio. La situazione ci è stata segnalata da un lettore che afferma «Il viale non viene mai illuminato la sera e la notte».

«I lampioni non si accendono nonostante non sia mai stato segnalato né un guasto né un malfunzionamento dal Comune. Una situazione di disagio sia per i cittadini che vanno verso la stazione, sia per i residenti che vi abitano dato che scendere sotto casa anche solo per gettare la spazzatura è diventato impossibile e potenzialmente pericoloso».