Quarta di campionato contro il Ponsacco per il Grosseto, i convocati di mister Liguori

GROSSETO – Quarta fatica di campionato per il Grosseto calcio, impegnato nella trasferta contro il Mobilieri Ponsacco. Gara non facile sulla carta per i biancorossi contro un rivale attualmente nella metà superiore della classifica e reduce da una vittoria esterna. Questi i convocati di mister Liguori: Bajic, Battistoni, Bramati, Bruno, Carannante, Cauterucci, Ciolli, Cipolletta, Columbu, Di Bonito, Gil De Oliveira, Luzzetti, Martino, Mirzoyan, Panza, Rotondo, Scaffidi, Scognamiglio, Tiberi, Tripicchio e Veronesi.

Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 15, allo stadio Comunale di Viale della Rimembranza, a Ponsacco.

Per l’altra maremmana del girone E Follonica Gavorrano, il duello esterno con la pari punti Trestina.

Il programma della 4a giornata del girone E:

Poggibonsi-Orvietana (Andriambelo di Roma 1)

Sporting Trestina-Follonica Gavorrano (Giordani di Aprilia)

Pianese-Sangiovannese (Angelillo di Nola)

Tau Calcio-Flaminia Civitacastellana (Bellò di Castelfranco Veneto)

Montespaccato-Città di Castello (Maresca di Napoli)

Mobilieri Ponsacco-Grosseto (Nigro di Prato)

La classifica del girone E:

Arezzo, Livorno 9 punti; Pianese 7; Ghiviborgo, Mobilieri Ponsacco, Flaminia Civitacastellana, Sangiovannese 6; Città di castello 5; Follonica Gavorrano, Sporting Trestina, Seravezza, Ostia Mare, Tau Altopascio 4; Poggibonsi, Terranova Traiana 3; Montespaccato 1; Grosseto, Orvietana 0.