Il Comune cerca chi possa fare educazione ambientale nelle scuole

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha dato il via ad una manifestazione di interesse per l’affidamento del progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole del territorio comunale per tre anni scolastici. L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici disponibili a presentare un’offerta in occasione della successiva procedura negoziata.

Con l’avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva.

La procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica START, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’obiettivo è la realizzazione di un progetto di educazione ambientale articolato in tre anni scolastici, compresi tra il 2022 e il 2025, da proporre alle scuole del territorio con la finalità di educare al rispetto dell’ambiente, educare ad un uso consapevole delle risorse evitando il loro spreco, orientare verso comportamenti sostenibili, approfondire le tematiche legate all’emergenza climatica stimolando azioni di reazione virtuose, ma anche stimolare il coinvolgimento e la partecipazione delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie, aumentando la consapevolezza dei partecipanti verso la cittadinanza attiva.

L’importo triennale presunto dell’appalto è di 39 mila euro e l’importo annuale è di 13 mila. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 7 ottobre esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo: https://start.toscana.it.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello che è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Follonica. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta, né tecnica, né economica, pena l’esclusione.

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse, all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte a tutti i chiarimenti che perverranno entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse.

L’avviso è pubblicato oltre che sulla piattaforma START, anche sulla pagina del Comune www.comune.follonica.gr.it.