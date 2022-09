Festa di san Michele: tutti gli appuntamenti della parrocchia di Sassofortino

SASSOFORTINO – In occasione delle feste in onore di San Michele, la parrocchia di Sassofortino si mette in dialogo e in ascolto col territorio per una più efficace testimonianza di fede e di amicizia con il paese e la sua gente.

Dopo i giorni della preparazione spirituale verso la festa del patrono, in questi giorni ci saranno due momenti particolari: un’assemblea pubblica e la processione in onore del Santo patrono (molto attesa dopo gli anni di stop).

Mercoledì 28 alle ore 18 nei locali del centro sportivo ci incontreremo con il Sindaco per riflettere sulle necessità di Sassofortino, sul suo bisogno di ritrovare maggiore vivacità ed essere più attrattivo, con occasioni di incontro e di vita comunitaria.

Giovedì 29, memoria liturgica di S. Michele Arcangelo, alle 17 ci sarà la Messa presieduta da don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana e del Centro Italiano di Solidarietà, e concelebrata dai sacerdoti del comune di Roccastrada; poi alle 18 la benedizione dei nuovi automezzi per il soccorso della Pubblica Assistenza e la processione per le vie del paese.

«Sono gesti semplici, piccoli passi, di una comunità che nei segni della fede ritrova le sue radici per costruire un’unità più forte e dei nuovi motivi di orgoglio» conclude il parroco don Giovanni Ricciardi.