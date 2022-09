Coronavirus: 149 nuovi casi in Maremma. Boom di guarigioni, sono 1.874. Giù i positivi

GROSSETO – Sono 149 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 28) su 593 tamponi (ieri 116). Torna a salire, come ogni martedì, il numero di contagi, dovuto al numero maggiore di tamponi processati dopo il weekend. Cresce anche il tasso di positività, che passa dal 24,1% di ieri al 25,1% di oggi.

Giù i positivi, grazie ad un elevatissimo numero di guarigioni: sono 2.836 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.300), 1.874 le guarigioni in 24 ore (ieri 16).

Stabili i ricoveri: sono tre le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri). Resta vuota la terapia intensiva.

I DATI DI OGGI

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.382 419 1.394 1.141 Grosseto 593 149 2.836 1.874 Siena 1.064 244 1.255 393 Asl TSE 3039 812 5485 3408

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 71 38 84 112 62 22 30 Grosseto 24 10 33 54 22 4 2 Siena 40 22 65 70 27 16 4 ASL TSE 135 70 182 236 111 42 36

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 3 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Campagnatico 1 Capalbio 4 Castel Del Piano 6 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 1 Civitella Paganico 3 Follonica 8 Gavorrano 3 Grosseto 84 Magliano In Toscana 1 Manciano 6 Massa Marittima 3 Monte Argentario 3 Orbetello 5 Roccastrada 7 Santa Fiora 1 Scansano 1 Scarlino 7 Sorano 3

Decessi