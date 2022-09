Approvato il progetto per la realizzazione del nuovo canile

PIOMBINO – Approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione del nuovo canile sanitario: la vecchia struttura si trova in zona ex Macelli ma gli animali, grazie a degli accorgimenti strutturali, erano già stati trasferiti nel canile rifugio di Montegemoli. Grazie a questo intervento la nuova struttura sarà dotata di tutti gli spazi necessari a rispondere alle esigenze degli animali.

“È un’opera attesa da tempo – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – necessaria a dotare la città di una struttura adeguata e, allo stesso tempo, coniugarla con le esigenze dei residenti. Ampliare il nuovo canile ci consentirà di dare agli animali una nuova casa che possa rispondere alle loro necessità e dare ai cittadini un servizio decisamente migliore. Inoltre, riunendo i due canili in un’unica struttura nuova e all’avanguardia agevoleremo anche gli operatori che, così, potranno occuparsi ancora meglio degli animali che ospita”.

Il canile comunale di Montegemoli è accreditato come canile rifugio per 45 cani, la nuova area adibita a canile sanitario potrà ospitare da sei a dieci animali.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un pozzo e il completamento della recinzione lungo via Po. Il costo complessivo dell’opera è di circa 340 mila: il Comune parteciperà a un bando per reperire risorse da dedicare a questo intervento, qualora non risultasse aggiudicatario finanzierà l’opera tramite l’accensione di un mutuo. Nelle prossime settimane gli uffici del Comune si occuperanno della gara d’appalto; l’inizio dei lavori è previsto nell’estate 2023.