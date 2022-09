Approfitta di una distrazione per rubare i gratta e vinci e scappare

MANCIANO – entrato nel bar, ha approfittato del fatto che il dipendente fosse impegnato nel laboratorio dell’attività e si è impossessato dei diversi biglietti “Gratta e vinci” che erano esposti sulla parete dietro la cassa. Il dipendente è però arrivato in tempo e l’ha sorpreso sul fatto riuscendo a strappare di mano i biglietti al ladro che è fuggito ma è stato rintracciato e identificato.

Il tentativo di furto è avvenuto a Manciano. Il questore di Grosseto ha emesso contro l’uomo, straniero, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane.

Con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il questore, Antonio Mannoni, ha disposto per il responsabile il divieto per due anni di accedere e stazionare nei pressi degli esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di intrattenimento musicale e danzante, situati nel Comune di Manciano. Se non rispetterà il provvedimento di divieto, l’uomo rischia una condanna da sei mesi a due anni di reclusione oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20mila euro.