Sport nel territorio: prosegue la collaborazione tra Fossombroni e Terramare

GROSSETO – La collaborazione tra Fossombroni e Terramare, già attiva da molti anni e supportata dalla dirigente scolastica Francesca Dini, si fortifica con un ulteriore progetto che mira alla valorizzazione dello sport nel territorio maremmano, sia fluviale che marino.

Il tutto ruota attorno agli studenti del Fossombroni a indirizzo sportivo che dall’inizio dell’anno scolastico hanno iniziato a praticare sup e kayak, mostrando particolare interesse verso queste discipline.

Il progetto, seguito dal nuovo coordinatore nazionale acquaviva della Uisp, Maurizio Zaccherotti, coinvolge inizialmente le classi del biennio sportivo e proseguirà nelle classi del triennio per le quali è prevista una formazione più specifica per gli studenti che si distingueranno per competenza motoria. A tutte le classi viene offerta la possibilità di cimentarsi nelle discipline sup e kayak durante le uscite programmate dal corso sportivo; i più motivati e preparati tecnicamente potranno perfezionare e consolidare la tecnica esecutiva.

I docenti di scienze motorie, coordinati dagli insegnanti Amedeo Gabbrielli e Gabriella Corzani, hanno selezionato gli studenti per l’incontro successivo, tra quelli che hanno mostrato maggiore impegno e partecipazione. Il progetto condiviso mira alla formazione di un albo che consentirà agli alunni, supportati dall’esperto di Terramare e dai docenti di scienze motorie, di conseguire esperienza e formazione, nonché un brevetto da poter spendere in futuro. Promuovere lo sport legato al territorio e al rispetto della natura, valorizzare le abilità tecniche degli studenti, incentivare la meritocrazia e offrire sbocchi lavorativi, sono gli obiettivi perseguiti dal progetto.