Le Under 18 dell’Invicta dominano in terra livornese, vinto il torneo Fratres

GROSSETO – Inizio di stagione da applausi per le Under 18 dell’Invicta Volleyball allenate dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli, che vincono la seconda edizione del torneo Fratres organizzato dall’Union Volley Piombino-Riotorto.

Dopo le vittorie nel girone mattutino per 2 set a 0 sia contro le padrone di casa che con il Volley Cecina, replica anche nella finale nel derby con la Pallavolo Grosseto a totale appannaggio dell’Invicta, che festeggia anche il titolo di MVP assegnato alla sua attaccante Valentina Rolando.

Torneo iniziato in sordina per le grossetane, gruppo giovane con una sola ragazza di categoria Under 18 e poi tutto fatto di atlete classe 2006, 2007 e 2008, ma partita dopo partita sono riuscite a trovare sempre di più un’ottima intesa all’interno del campo. Sicuramente una prima apparizione molto positiva che lascia ben sperare per i campionati che a partiranno a breve .

Queste le parole dei coach a fine partita: “Siamo contenti della nostra squadra. Dobbiamo limare ancora qualche dettaglio e trovare la forma ideale per l’inizio dei campionati ma oggi le ragazze hanno giocato un buon torneo. Non pensavamo di arrivare in finale e nemmeno di vincerla, visto la nostra giovane età e la caratura degli avversari che già giocano campionati senior di alto livello tra D, C e B2, ma ancora una volta queste ragazze ci hanno stupito e fatto capire di che pasta sono fatte. Oggi tutte le ragazze sono state fondamentali, in particolar modo il capitano Veronica Rolando che ha sempre supportato la squadra lungo tutto il torneo sia in termini di prestazione che a livello caratteriale. Ora ci godiamo questa vittoria poi da domani, come sempre, torneremo a lavorare in palestra per migliorarci sempre di più in vista dei campionati”.

La rosa dell’Invicta: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi, Cappelli, Coratti, Giorgi, Marretti, Marconi, Parronchi, Petrucci, Rolando Ve., Rolando Va.