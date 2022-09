In una settimana tre arresti e 13 denunce: controlli a tappeto in città

GROSSETO – “Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio svolta dall’Ufficio Volanti della Questura, su disposizione del questore di Grosseto Antonio Mannoni, al fine di arginare fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano in alcune zone residenziali oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini”, si legge su una nota della Questura che fa il bilancio dei controlli settimanali della Polizia di Stato.

“Per tutta la settimana le pattuglie della polizia di Stato – prosegue la nota – hanno effettuato posti di controllo nel centro storico cittadino, in via Roma e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria dove spesso sono stati segnalati episodi di criminalità e di spaccio di stupefacenti.

L’intensificazione dei servizi, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e talvolta illecita di soggetti che stazionano senza motivo davanti ad attività commerciali e edifici pubblici, i quali spesso assumono comportamenti molesti e pericolosi per la sicurezza di passanti e residenti. A tale proposito, il questore di Grosseto ha disposto nei confronti di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi il provvedimento del foglio di via obbligatorio con il quale i due sono stati allontanati dal capoluogo e diffidati da farvi ritorno. Mentre per cinque stranieri risultati privi di documenti e non in regola con il permesso di soggiorno sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale”.

“Le attività di controllo, svolte dai Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale, hanno consentito inoltre di eseguire tre arresti e di denunciare 13 persone responsabili di vari reati, mentre due soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale sono state segnalate alla locale Prefettura”.

“Un bilancio complessivo soddisfacente, considerato che nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate circa 690 persone, 419 veicoli, verificati 586 documenti e contestate 10 violazioni al codice della strada, due delle quali con ritiro della patente di guida.

Analoghi servizi saranno ripetuti nei prossimi giorni al fine di garantire il rispetto della legalità e l’osservanza delle regole in tutte le zone cittadine particolarmente esposte a fenomeni di illegalità e di degrado urbano compresi tra il centro storico ed il quartiere della stazione”, concludono dalla Questura.