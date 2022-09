Il Consiglio si riunisce: di cosa si parlerà e come seguire la seduta

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio, in via ordinaria, per il giorno giovedì 29 settembre alle ore 8.30. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Di seguito le proposte che saranno trattate:

– Comunicazioni istituzionali

– Approvazione conto consuntivo 2021 Istituzione “Le Mura”

– Approvazione del rendiconto consolidato con l’istituzione “Le Mura” – esercizio finanziario 2021

– Approvazione bilancio consolidato 2021 del gruppo Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 233-bis del d.lgs. 267/2000

– Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024 Istituzione “Le Mura”

– Approvazione piano programma Istituzione “Le Mura” 2022- 2024

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

– Legge n. 353/2000, LRT n. 39/2000 e successive modifiche – Aggiornamento anno 2021 catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi definitivi

– P.I.S. a nord del capoluogo. Variante al piano attuativo per una diversa dislocazione degli edifici da realizzare all’interno dell’area, ai sensi dell’art. 112 LRT 65/2014

– Piano di protezione civile del Comune di Grosseto – Piano di emergenza comunale di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi e per il rischio di aree di interfaccia, denominato “Piano AIB comunale”, ed ai relativi allegati – Adozione

– Interrogazione su evento denominato “Grosseto Star Bike – ciclopasseggiata al tramonto del 30 agosto 2022”, presentata dal consigliere Rosini (PD)

– Interrogazione ad oggetto “Via Roma – ordinanza n 97/22 – politiche di sicurezza urbana”, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città Aperta).