Giorgia Meloni e il nuovo Governo: che cosa succede ora? Tutte le tappe della nuova legislatura

GROSSETO – Fratelli d’Italia e il centrodestra hanno vinto nettamente le elezioni. Giorgia Meloni, leader di FdI, per questo sarà sicuramente incaricata dal presidente della Repubblica per formare un nuovo Governo. Un percorso lineare che non sarà però così veloce perché prima di arrivare alla scelta di Sergio Matterella passeranno alcune settimane. Vediamo un po’ cosa prevede la “road map” che ci porterà al nuovo esecutivo.

La nuova legislatura – La linea è tracciata, ma andiamo a vedere quali saranno le prime tappe della nuova legislatura. Fino al prossimo 13 ottobre non succederà niente: è questa la data per quale è fissata la prima seduta delle nuove Camere: in quella seduta saranno eletti i presidenti di Camera e Senato; vista la maggioranza piuttosto netta l’elezione della seconda e terza carica dello Stato dovrebbe essere veloce.

Il 15 ottobre, nel frattempo, scadono i termini entro i quali i parlamentari dovranno comunicare il loro gruppo di appartenenza.

Subito dopo l’elezione dei presidenti dei due rami dal Parlamento inizieranno le consultazioni del presidente Mattarella. Queste potrebbero iniziare intorno al 24 ottobre. Questa fase potrebbe durare due o tre giorni e presumibilmente il 27 ottobre Matterella potrebbe conferire l’incarico a Giorgia Meloni.

Stando a questo tipo di percorso, il nuovo governo potrebbe giurare quindi alla fine del mese di ottobre ed essere subito operativo nei primi giorni del mese di novembre.