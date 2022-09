Corri in Provincia, nuovo round a Gavorrano col Trofeo Filare

BAGNO DI GAVORRANO – Il ciclismo amatoriale Uisp e Marathon Bike scendono ancora in campo con il Trofeo Filare in programma mercoledì prossimo a Bagno di Gavorrano. La manifestazione inserita nel circuito “Corri in Provincia” è patrocinata dalla Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano. La partenza verrà data alle 15.30 nei pressi del bar “Zio e Zia” di Bagno di Gavorrano. L’arrivo sarà posto alle prime case di Filare di Gavorrano. Il tragitto di 60 chilometri circa, comprenderà sei giri di un anello di 9 chilometri.