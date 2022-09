Coronavirus: 28 nuovi casi e 16 guarigioni in Maremma. Un ricovero in più, tre in totale

GROSSETO – Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 57) su 116 tamponi (ieri 418). In calo, come ogni lunedì, il numero di contagi, dovuto al numero inferiore di tamponi processati nel weekend. Schizza però il tasso di positività, che passa dal 13,6% di ieri al 24,1% di oggi.

Crescono leggermente i positivi: sono 3.308 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.300). 16 le guarigioni in 24 ore (ieri 42).

Un ricovero in più: sono tre le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri due). Resta vuota la terapia intensiva.

I DATI DI OGGI

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 370 66 1.375 23 Grosseto 116 28 3.308 16 Siena 249 47 1.309 20 Asl TSE 735 141 5992 59

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 14 – 23 11 11 7 – Grosseto 3 4 5 12 2 2 – Siena 9 6 8 9 3 10 2 ASL TSE 26 10 36 32 16 19 2

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 3 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 1 Grosseto 20 Orbetello 1 Roccastrada 3 Scansano 2

Decessi