GROSSETO – Brutto risveglio questa mattina per i proprietari di alcune auto parcheggiate tra Tevere e via Arno.

Raid nella notte a Grosseto: almeno cinque auto questa mattina aveva i vetri infranti.

A segnalare la serie di danneggiamento sono gli appartenenti ai gruppi di controllo di vicinato.

Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di atti di vandalismo o di episodi messi a segno da ladri per rubare quanto lasciato nelle vetture in sosta durante la notte.