Olga e Antuina: quasi 100 anni ma non rinunciano al seggio. «Chi ha lottato conosce il valore del voto»

GROSSETO – 95 anni l’una 97 l’altra. Olga e Antuina sono le due nonne che questa mattina, a Roccastrada e Gavorrano, si sono recate al seggio. A quasi 100 anni non hanno voluto rinunciare a quel diritto di cui conoscono bene il valore, loro che hanno vissuto periodi della storia italica in cui votare non era possibile perché invece che in democrazia si viveva sotto una dittatura.

Antuina Donnoli ha 97 anni e vive a Gavorrano. È nata nel 10925. «Chi è nata con le Suffragette, ha vissuto la prima volta al voto delle donne, ha lottato e visto lottare per i diritti ne riconosce il valore» racconta la nipote.

Olga Pianigiani invece di anni ne ha 95, ed è nata a Roccatederighi, nel comune di Roccastrada. Anche lei nonostante l’età non ha voluto rinunciare a votare.