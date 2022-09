Irene Machetti in vista agli Open di Rijeka, nella top 20 in due categorie

MASSA MARITTIMA – Anche la massetana Irene Machetti agli Open di Croazia a Rijeka, gara di arti marziali di livello internazionale. L’atleta di Massa Marittima, con i colori della selezione regionale Ctr Fijlkam Toscana, si è cimentata nella specialità Kata in due categorie, Cadetti e Juniores.

Nei Cadetti con 40 atlete iscritte alla gara anche se con un buon punteggio Irene viene eliminata al primo turno piazzandosi nella classifica finale al 17esimo posto, mentre nella categoria juniores, su 50 atlete in gara, riesce ad arrivare con buone prestazioni fino al terzo turno senza raggiungere l’obiettivo del podio e classificandosi alla 13esima posizione. Sicuramente una bella esperienza per Irene da sfruttare per i prossimi impegni agonistici.