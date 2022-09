GROSSETO – Il forte temporale che si è abbattuto stanotte sulla Maremma e sulla città di Grosseto ha causato anche alcuni danni e disagi.

Tra questi da segnalare il grosso pino caduto nella zona di Gorarella, in via Toniolo. L’albero cadendo si è adagiato sul palazzo di fronte.

Per mettere l’area in sicurezza è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco con l’autoscala. La parte superiore del pino è stata segata.

Sul posto anche gli operai di una ditta specializzata che si occuperanno di rimuovere l’intera pianta.

L’alleerta meteo si dovrebbe concludere per il 12 di oggi, domenica 25 settembre. Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/