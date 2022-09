elezioni2022: AFFLUENZA – Alle 12 ha votato il 21,95%. Maremma sopra la media nazionale. Tutti i dati comune per comune

GROSSETO – Primo dato sull’affluenza alle urbe in questa giornata di elezioni politiche. Il riferimento è il numero di votanti alle ore 12 per la Camera dei Deputati (scheda rosa). In provincia di Grosseto ha votato il 21,95% degli aventi diritto al voto, appena sopra del dato di cinque anni quando a votare fu il 21,22%.

Si tratta di un dato superiore alla media nazionale. In Italia infatti alle 12 ha votato il 19,11% (lievemente inferiore al dato di cinque anni fa 19,25%).

In basso nella grafica vedete il dettaglio con i dati dell’affluenza, comune per comune. La percentuale più bassa di votanti si registra nel comune di Semproniano con il 16,62%, mentre il comune in cui si è votato di più è Isola del Giglio con il 24,62%.