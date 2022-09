Allagato il forno: sott’acqua 200 pagnotte, un quintale di schiaccia, farina e macchinari

SCANSANO – Allagato di nuovo il forno di Baccinello. Il celebre panificio del comune di Scansano è stato nuovamente colpito dal maltempo.

Sott’acqua sacchi di farina, ceste di pane, schiaccia, panini e macchinari.

Al momento titolare e operai sono al lavoro per svuotare il fondo dall’acqua grazie alla pompa del forno, a quella del distributore e tre della ditta di piscine di Baccinello.

Rovinate 200 pagnotte da un chilo, un quintale di schiaccia secca, panini all’olio e vari prodotti da forno.

Oltre alla merce a finire allagata anche la bilancia elettronica per pesare la merce. Era tutto pronto per partire ed essere smistato nei vari supermercati e negozi di tutta la provincia.

La parte sottostante è infatti usata come magazzino, qui i prodotti finiti attendono lo smistamento, la pesatura e la partenza che arriva alle 3-4 del mattino.

Al piano di sopra invece c’è il forno vero e proprio che non ha subito danni e che è tuttora in attività. «Purtroppo le consegne ritarderanno – racconta il titolare Francesco Bernardini – ma non ci arrendiamo né ci fermiamo».

I panificatori stanno lavorando senza sosta per cuocere nuovo pane e schiaccia e pizza e inviarlo ai clienti sparsi in tutta la provincia.

Sul posto oltre la Polizia municipale il sindaco di Scansano Maria Bice Ginesi.