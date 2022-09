MONTEROTONDO MARITTIMO – Erano 50 anni che non pioveva tanto a Monterotondo Marittimo. A confermarlo anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: «A Monterotondo Marittimo sono caduti 170 mm di pioggia in meno di tre ore, dati che non si registravano da più di 50 anni».

«Il livello del fiume Cecina a Pomarance in un’ora è passato da zero a 4 metri e tutta la notte si sono avuti temporali sulle zone sud della regione. La nostra sala operativa è pienamente attiva e ringrazio gli operatori e volontari impegnati in queste ore, prestiamo ancora massima attenzione in tutta la Toscana».

A fronte di un fenomeno tanto cospicuo sono stati relativi i danni, come conferma il sindaco Giacomo Termine. «Nulla di troppo grave conferma. certo se fossimo stati in pianura avremmo avuto allagamenti in paese».