Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 24 settembre 2022" su Spreaker.



SCARLINO - Un'auto si è ribaltata pochi minuti fa sulla provinciale del Puntone in prossimità del bivio per Scarlino.

Forse per la strada bagnata l'auto ha sbandato e si è ribaltata al centro della carreggiata. Nell'incidente è rimasta ferita una persona che è stata soccorsa dalla medicina d'emergenza.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura.

Per i rilievi e per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Scarlino.

guarda tutte le foto 12



Si ribalta sulla strada: ferita una persona

La strada è attualmente chiusa al traffico.

Si raccomanda la massima prudenza in queste ore sulle strade della provincia di Grosseto soprattutto per le condizioni meteo e i possibile temporali. Qui trovate la situazione per le prossime ore: allerta meteo in Maremma.