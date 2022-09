“Ride the wave”: al via il progetto italo-greco dell’istituto nautico

PORTO SANTO STEFANO – L’Istituto Nautico “G. Da Verrazzano” di Porto S. Stefano, l’associazione ambientalista Marevivo Onlus (coordinatore del progetto), l’asssociazione greca Hellenic Marine Environment Protection Association (Helmepa) e un altro istituto nautico greco, il 1st Vocational High School of Konistres, hanno unito le proprie forze per dare vita a un progetto interessante dal nome Ride the wave: Ocean and Climate Literacy, che vuole sensibilizzare insegnanti e studenti degli Istituti Nautici, ma anche cittadini e comunità locali, sull’importanza del ruolo dell’oceano e del clima.

Ora più che mai è di cruciale importanza promuovere comportamenti sostenibili tra le future generazioni, soprattutto tra coloro che saranno i futuri lavoratori e professionisti del mare.

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+Eu (2021-2027) dell’Unione Europea nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027 e l’agenzia di riferimento del programma è Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia. Tra gli obiettivi principali del progetto, lo sviluppo di programmi di ocean and climate literacy per gli Istituti Nautici, l’ampliamento delle attività di insegnamento e il consolidamento dell’apprendimento riguardo questi temi, nonché il coinvolgimento delle comunità locali e dei principali stakeholder del settore, con lo scopo di creare una rete di realtà interessate (Local Sea Network) con cui scambiare competenze e buone pratiche in materia di educazione ambientale.

Le attività sono già iniziate e dureranno fino ad agosto 2023. Per maggiori informazioni sul progetto e sui partner coinvolti visitare il sito ufficiale: marevivo.it/en/activities/ride-the-wave-2/ e la pagina Facebook del progetto: https://www.facebook.com/Ride-The-Wave-101166489326991.