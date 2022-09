GROSSETO – Un’ondata di maltempo molto evidente sta interessando la Toscana e la provincia di Grosseto.

La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Per questo la protezione civile della nostra Regione ha emanato un’allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico (cioè allagamenti e smottamenti) e temporali forti che interesserà anche la Maremma.

Un quadro meteoclimatico che potrebbe essere anche preoccupante. Per questo si raccomanda di non sottovalutare l’allerta e di non limitarsi a valutare la situazione in contesti puntuali.

Attenzione particolare per chi si mette in viaggio in queste ore. Limitare gli spostamenti se possibili e spostarsi solo se necessario.

La validità è confermata dalle ore 18 di oggi, sabato 24 settembre, fino alle ore 12 di domani, domenica 25. La perturbazione in transito su gran parte della Toscana è infatti in rapido peggioramento e le precipitazioni, inizialmente concentrate nella zone nord occidentali, si estenderanno alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalentemente temporalesco; possibili anche violenti colpi di vento e grandinate. Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/ Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

EVENTI ANNULLATI – Notte visibile, cambio di programma per il maltempo. Tutti gli eventi di sabato 24 settembre: confermati gli appuntamenti al chiuso e l’apertura serale gratuita dei musei cittadini