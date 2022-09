Maltempo: attenzione chiusa la strada dell’Aratrice

ROCCASTRADA – Notizia dell’ultim’ora. A causa degli eventi meteorologici avversi, è stata chiusa la barriera a sbarra della strada comunale dell’Aratrice, in prossimità del guado sul torrente Gretano.

Se vi trovate in quella zona, tra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, dovete utilizzare viabilità alternativa.

Importante: se vi trovate in situazioni critiche e ci soo state non transitabili segnalatele alla nostra redazione al canale whatsapp 334.5212000.

Ricordiamo che è stata diramata dalla protezione civile un’allerta meteo di codice arancione (quindi piuttosto grave) per le prossime ore. La validità è confermata dalle ore 18 di oggi, sabato 24 settembre, fino alle ore 12 di domani, domenica 25.

La perturbazione in transito su gran parte della Toscana è infatti in rapido peggioramento e le precipitazioni, inizialmente concentrate nella zone nord occidentali, si estenderanno alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalentemente temporalesco; possibili anche violenti colpi di vento e grandinate.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/