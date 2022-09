Coronavirus: 51 nuovi positivi in Maremma. 32 persone guarite e solo due ricoverati

GROSSETO – Sono 51 i nuovi positivi al Covid in provincia di Grosseto su 246 tamponi effettuati. 32 le persone guarite. 3.285 le persone attualmente positive in Maremma, 5.895 in tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

Due le persone ricoverate in degenza Covid mente la terapia intensiva del Misericordia resta vuota.

I positivi sono: due ad Arcidosso, sette a Capalbio, tre a Castel delPiano, uno a Civitella Paganico, uno a Follonica, 19 a Grosseto, due a Magliano in Toscana, uno a Manciano, uno a Monte Argentario, cinque a Orbetello, uno a Roccalbegna, quattro a Roccastrada, uno a Santa Fiora, uno a Scansano, uno a Seggiano, uno a Sorano.

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 23/09/2022 alle ore 24 del 23/09/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 708 103 1.339 91 Grosseto 246 51 3.285 32 Siena 430 73 1.271 45 Asl TSE 430 227 5895 168

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 27 13 17 21 13 7 5 Grosseto 5 3 9 16 12 4 2 Siena 10 7 14 20 11 7 4 ASL TSE 42 23 40 57 36 18 11

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 2 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Capalbio 7 Castel Del Piano 3 Civitella Paganico 1 Follonica 1 Grosseto 19 Magliano In Toscana 2 Manciano 1 Monte Argentario 1 Orbetello 5 Roccalbegna 1 Roccastrada 4 Santa Fiora 1 Scansano 1 Seggiano 1 Sorano 1