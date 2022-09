Blackout in città: attività e bar senza corrente. «Per noi questo è un danno»

GROSSETO – Blackout in città: dalle 16,30 di oggi manca la corrente elettrica in alcune vie semicentrali. In particolare, secondo le segnalazioni che sono arrivate in redazione, sono tuttora senza corrente le utenze di via Ombrone e parte di via Senese.

Il disservizio è stato segnalato e da una prima informazione la linea elettrica dovrebbe essere ripristinata intorno alle 19,30.

A protestare oltre ai residenti sopratutto i negozianti della zona e tutte quelle attività che hanno bisogno di energia elettrica per poter offrire servizi alla propria clientela.

«Per noi – ci racconta il titolare di una pizzeria della zona interessata dal blackout – fermare l’attività perché non c’è corrente di sabato pomeriggio è un danno ingente; questo è il momento della settimana più importante e non poter lavorare, soprattutto in un momento come questo, con i costi alle stelle, è davvero una situazione inaccettabile».

In quella zona sono diverse le attività che questo pomeriggio hanno avuto difficoltà.