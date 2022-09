Allerta meteo: attenzione ai sottopassi in città. Aperto il centro operativo a Grosseto

GROSSETO – In seguito al bollettino meteo emesso dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, il codice “giallo” indicato per la giornata odierna, 24 settembre 2022, relativamente al rischio idrogeologico e rischio temporali, è stato modificato in “arancione” (allerta).

Lo stesso codice di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali si protrarrà anche fino a tutta la giornata di domani, 25 settembre 2022.

In apertura il Centro Operativo Comunale, le strutture comunali sono state allertate ed è stata predisposta la transennatura dei sottopassi.

I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione e cautela negli spostamenti.