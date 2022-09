“Vieni a conoscerci”: la Croce rossa cerca nuovi volontari. Ecco l’evento in piazza

RIBOLLA – Sabato 24 settembre a Ribolla in piazza della Paga si terrà l’evento “Vieni a conoscerci” che si propone di promuovere la Croce Rossa Italiana, soprattutto ai giovani.

Saranno presenti Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e Presidente della Provincia di Grosseto, il vice presidente della Provincia Gianfranco Chelini ed il presidente della Cri di Grosseto, Hubert Corsi.

Nell’occasione verrà presentato il libro “L’anno più lungo, piccole luci nella notte del Covid” scritto dai volontari della Cri di Grosseto. Il libro, scritto da Hubert Corsi, con la collaborazione di alcuni volontari, racconta ciò che è avvenuto nel periodo più buio della pandemia e delle iniziative messe in campo per portare aiuti alla comunità.

«La manifestazione – spiega la presidente della Cri di Ribolla, Erre Coppola, è una occasione per far conoscere, oltre quelle delle ambulanze le altre attività della Croce Rossa Italiana. Sarà anche presente il dottor Alessandro Andrei, direzione organo di controllo e revisione dei conti di alcuni comitati di Cri in Provincia».