Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.



Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FINO A 24-9-2022 – La danza e l’accessibilità protagoniste al museo: due eventi gratuiti al Muvet

FINO A 10-1-2023 – Si inaugura la mostra “Donne”: a Castiglione a 500 anni dalla nascita di Eleonora Toledo

FOLLONICA

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GROSSETO

FINO A 25-9-2022 – Torna la Città visibile: nove giorni di cultura all’interno delle mura. IL PROGRAMMA

23-9-2022 – I ritratti del fotografo grossetano Francesco Minucci in mostra

FINO A 30-9-2022 – Il duo italo-nipponico Suleymanoglu & Mori in mostra a Molino Hub

23-9-2022 – “La linea”: il regista Lucio Pellegrini presenta il suo libro

FINO A 20-11-2022 – Flavio Tiberio Petricca e Alfredo Rapetti Mogol in una bi-personale a Le Clarisse

FINO A 25-9-2022 – “Percorsi”: la personale di Anna Capanni in mostra alla Galleria Eventi

FINO A 2-10-2022 – Alla Galleria “Il Quadrivio” la mostra di pittura “Per scherzo o per passione”

MANCIANO

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

ORBETELLO

FINO A 24-9-2022 – Al via il festival fotografico “ImagOrbetello”: ecco il programma

PIOMBINO

FINO A 30-9-2022 – Da Modigliani a Picasso: mostra evento al Museo del Castello di Piombino

SABATO

CASTELL’AZZARA

FINO A 30-9-2022 – Il castello e la miniera: un percorso per scoprire la storia di Selvena

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FINO A 24-9-2022 – La danza e l’accessibilità protagoniste al museo: due eventi gratuiti al Muvet

FINO A 10-1-2023 – Si inaugura la mostra “Donne”: a Castiglione a 500 anni dalla nascita di Eleonora Toledo

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

FOLLONICA

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GROSSETO

FINO A 25-9-2022 – Torna la Città visibile: nove giorni di cultura all’interno delle mura. IL PROGRAMMA

24-9-2022 – Gli eventi alla Chelliana per la Notte della Cultura

24-9-2022 – I ritratti del fotografo grossetano Francesco Minucci in mostra

24-9-2022 – Giornate europee del patrimonio: i “paduli” della Maremma nelle carte d’archivio

FINO A 30-9-2022 – Il duo italo-nipponico Suleymanoglu & Mori in mostra a Molino Hub

FINO A 20-11-2022 – Flavio Tiberio Petricca e Alfredo Rapetti Mogol in una bi-personale a Le Clarisse

FINO A 25-9-2022 – “Percorsi”: la personale di Anna Capanni in mostra alla Galleria Eventi

FINO A 2-10-2022 – Alla Galleria “Il Quadrivio” la mostra di pittura “Per scherzo o per passione”

ISOLA DEL GIGLIO

24-9-2022 – Recital di chitarra: Marco Annunziati omaggia Manuel Maria Ponce e Augustine Barrios Mangoré

MANCIANO

24-9-2022 – Sulle orme della città di Castro: in biblioteca si parla di archeologia

24-9-2022 – Volontariato: una giornata di eventi tra arte, moda e cultura per sostenere la Misericordia

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

24-9-2022 – A Massa Marittima arriva Harry Potter e la festa della magia: gotico, vittoriano e steampunk

ORBETELLO

FINO A 24-9-2022 – Al via il festival fotografico “ImagOrbetello”: ecco il programma

PIOMBINO

FINO A 30-9-2022 – Da Modigliani a Picasso: mostra evento al Museo del Castello di Piombino