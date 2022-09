La stagione femminile dell’Invicta Volleyball ai blocchi di partenza con il torneo Fratres

GROSSETO – Prima uscita stagionale per la giovanissima formazione grossetana dell’Invicta Volleyball che domenica 25 settembre sarà impegnata alla seconda edizione del torneo Fratres organizzato dalla società UnionVolley Piombino-Riotorto. La squadra allenata dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli è stata inserita nel girone B insieme alle padrone di casa del Piombino e il Volley Cecina.

“Sarà una test importante per capire il livello della squadra – commentano i tecnici – abbiamo un team con un organico molto giovane con solo una ragazza 2005 di categoria Under 18, il resto sono tutte più piccole, la maggior parte di categoria Under 16, ma di questo non siamo preoccupati, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Partecipare al campionato Under 18 non sarà una passeggiata, molte ragazze che giocano questa categoria militano anche in squadre senior, ma proprio per questo abbiamo deciso insieme alla società di farle giocare questo campionato; le ragazze potranno così fare esperienza misurandosi con squadre di livello avanzato per poi giocare con più consapevolezza la propria categoria”.