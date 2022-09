Bollette impazzite: «Vivo da solo, devo pagare 846 euro. Una follia»

GROSSETO – “E’ uno scandalo”, a parlare un nostro lettore, che ci ha chiamati perché molto preoccupato della bolletta della luce che gli è appena arrivata.

“Per i mesi di luglio e agosto – spiega – mi è arrivata una bolletta di 846,35 euro. Io vivo da solo in un piccolo appartamento a Grosseto. Per questo, visto che mi sembrava alquanto esagerata, ho chiamato la compagnia energetica per sapere se ci fosse un errore, oppure una perdita. La risposta, ad entrambe le domande, è stata no”.

“Il massimo che abbia mai speso nel passato (ed eccezionalmente) è stato 250 euro. Una bolletta della luce bimestrale a quasi 850 euro è una follia”, ha concluso.