Sigarette elettroniche ai frutti: a Grosseto la nuova moda proibita tra i ragazzini di 12 anni

GROSSETO – Sono colorate, dalla grafica accattivante e gusti che ricordano la frutta: fragola, melone, lampone. Sono le sigarette elettroniche usa e getta: contengono un tot di tiri, tra i 400 e i 2800, dopodiché si buttano e si passa ad un altro gusto: vaniglia, red bull, banana, cocomero, pesca.

Il costo è irrisorio: si parta da 5 o 6 euro, e per questo stanno diventando la nuova moda tra i ragazzini, anche molto giovani, sin dagli 11-12 anni.

Il prezzo in generale varia, e si arriva anche a 18 euro nel caso di quelle da 2.800 tiri.

Qualcuno le compra per tutti, un maggiorenne, magari on line, e poi le vende “a mano” ai ragazzini. Come nello spaccio ci sono dei sotto-venditori (per chi vende droga si chiamano cavalli): quello più grande le cede ai più piccoli che le distribuiscono tra i propri compagni.

Ci sono anche pagine social in cui si annuncia l’arrivo dei nuovi gusti in città e si cercano venditori, oppure in cui si fanno le offerte: “Chi ne compra tre ne riceverà una a 10 euro pagando 40 invece di 45 euro”.

La normativa purtroppo non è chiara: se il divieto di vendita ai minori di 18 anni per quelle con la nicotina è disposto per legge, per i liquidi senza nicotina non c’è un divieto specifico, ma poiché l’Agenzia dogane e monopoli si è espressa negativamente sulla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione, in linea di massima i negozi di e-cig non vendono ai minori neppure quelle con le sole essenze.

E comunque, il più delle volte, anche quelle al sapore di frutti la nicotina ce l’hanno eccome: anche il 5%, come è scritto sulla confezione.

«Sono molto richieste – racconta il titolare di un negozio specializzato –. Io le sconsiglio. Intanto perché aumentano i rifiuti: plastica e batterie che finiscono nella spazzatura. E poi all’interno c’è una miscela liquida di nicotina salata (a volte anche in dosi elevate) che fa anche più male delle sigarette classiche. Non sono neppure convenienti alla lunga, una boccetta di liquido di ricarica costa decisamente meno. Ovviamente ai minorenni non vendo nulla, mai. Ma ci sta che mandino amici più grandi a comprarle per tutti».

In realtà in molti casi gli acquisti avvengono on line, interi scatoloni a vedere video e foto postate sui social, e l’invito a inviare un messaggio instagram per riservare il gusto che si vuole.

In alcuni casi i ragazzini (sin dal primo anno delle medie) fumano più o meno liberamente quando sono tra loro. Anzi, c’è anche un “sottomercato” per rientrare dalla spese: un tiro dalla propria sigaretta a qualche amico può costare anche 50 centesimi. Serve per provare un gusto nuovo, o per provare l’ebbrezza senza comprarle.

Ne acquistano anche un paio o tre, di differenti gusti: poi una volta a casa le nascondo in fondo all’armadio per non farsi beccare da babbo e mamma. Ma c’è anche chi fuma liberamente, davanti ai genitori, convinti che sia un passatempo innocente «Sono essenze alla frutta».

Ma a parte il fatto che molto spesso la nicotina è tutt’altro che assente e stiamo parlando dei polmoni di bambini tra gli 11 e 13 anni, la gestualità stessa, il fumare, può indurre in una sorta di assuefazione che porterà poi, in breve tempo, a scegliere le sigarette elettroniche con nicotina e finire in una dipendenza vera e propria.