Peace Run, la staffetta per la pace più lunga del mondo sosterà al Fossombroni

GROSSETO – L’edizione italiana 2022 di “Peace Run” fa tappa anche a Grosseto. La staffetta per la pace più lunga del mondo si fermerà per una sosta al Fossombroni. Nella mattinata del 24 settembre gli studenti dell’istituto di istruzione superiore saranno coinvolti nel programma che vede lo sport promotore di una cultura di pace, alla presenza di un team internazionale di tedofori.

In questa occasione, verrà presentata ai ragazzi l’iniziativa che li vedrà coinvolti in uno scambio di pensieri sul tema. I membri del team internazionale Peace Run racconteranno le loro esperienze con l’intento di fornire agli studenti spunti per affrontare il tema della pace, a partire dalla dimensione personale del vissuto quotidiano. L’incontro si svolgerà nell’aula magna della scuola di via Sicilia. Successivamente la staffetta per la pace ripartirà per altre città. La “Peace Run” è un programma annuale internazionale, nel quale staffette podistiche non competitive attraversano oltre 100 nazioni per portare un messaggio di pace rappresentato simbolicamente da una fiaccola di tipo olimpico che convergono a New York, in prossimità della sede delle Nazioni Unite. Nel suo percorso, “Peace Run”, coinvolge le comunità locali in programmi per la promozione della cultura dell’integrazione e dell’unità tra i popoli, seguendo il principio secondo cui la pace comincia da ognuno di noi. Dal 1987 Peace Run ha portato la fiaccola simbolo di pace attorno al mondo, per una distanza pari a oltre due volte il tragitto tra la terra e la luna o quasi dieci volte la circonferenza della terra.