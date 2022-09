Ingresso gratuito ai Musei di Maremma: ecco quando

GROSSETO – Ingresso libero in tutte le strutture dei Musei di Maremma e la possibilità di partecipare a tanti eventi come incontri, conferenze, laboratori didattici, visite guidate e presentazioni di libri.

È questa l’iniziativa dal titolo “Domeniche nei Musei di Maremma” che prenderà il via domenica 2 ottobre e che proseguirà domenica 6 novembre e domenica 4 dicembre. “Dopo due anni di chiusure alterne e riaperture a causa della pandemia – spiega la presidente di Musei di Maremma Irene Lauretti – i nostri musei finalmente hanno vissuto una stagione a pieno regime con tanti visitatori ed eventi espositivi di qualità. Ma ora, con la stagione turistica che avvia a concludersi, vogliano fare di più e abbiamo pensato di riportare l’abitudine a frequentare i nostri musei principalmente a tutti coloro che vivono, lavorano e studiano nella nostra provincia, ma l’invito si estende anche a tutti i cittadini toscani”.

“Un evento in concomitanza con l’iniziativa del Ministero della Cultura con l’ingresso gratuito nei musei e i luoghi di cultura ripartita all’inizio del 2022. Su questa linea anche noi vogliamo offrire il nostro contributo per rimettere al centro dell’interesse la cultura. Un’occasione speciale per far riscoprire ai nostri cittadini lo straordinario patrimonio artistico, naturalistico, storico e archeologico della Maremma”.

Per conoscere i musei che hanno aderito all’iniziativa e il programma degli eventi si può cliccare sul sito: www.museidimaremma.it oppure consultare le pagine Facebook e Instagram del Sistema Musei di Maremma.